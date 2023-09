Die Russen haben die Region Odessa erneut mit Onyx-Raketen angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Samstagabend wurde die Region Odessa von einem Raketenangriff heimgesucht. Die russischen Angreifer setzten zum zweiten Mal in dieser Woche Überschall-Antischiffsraketen vom Typ Onyx ein. Dies berichtete am 23. September die Leiterin des Pressezentrums der Verteidigungskräfte des Südens Natalia Humenjuk in der Sendung des TV-Marathon.

„Zwei Raketen haben das Erholungsgebiet Odeschina getroffen. Aber das ist ein offenes Gebiet. Es gibt keine kritischen und traumatisierten Zerstörungen“, sagte sie.

Die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine warnte um 0:41 Uhr vor einer Raketenbedrohung für die südlichen Regionen. Wenig später wurde bekannt, dass sich eine Gruppe von Raketen auf die Region Odessa zubewegt. Der Leiter der Militärverwaltung der Region Odessa, Oleh Kiper, forderte die Bewohner des Bezirks Bilhorod-Dnistrowskyj auf, sich in den Schutzraum zu begeben und dort bis zum Einbruch der Dunkelheit zu bleiben.

Wir erinnern daran, dass die Russen am Abend des 21. September Onyx auf das Objekt im Bezirk Bilhorod-Dnistrowskyj geschlagen haben. Damals wurde niemand verletzt.