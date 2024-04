Die Russen haben die Siedlung New York in der Region Donezk beschossen: Es gibt einen Toten und einen Verwundeten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei einem weiteren russischen Beschuss der Siedlung New York in der Region Donezk ist am Freitag, den 12. April, mindestens ein Anwohner getötet und ein Zivilist verwundet worden. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Vadim Filashkin, mit.

„Die Russen haben heute Abend die Stadt angegriffen – eine 1960 geborene Frau wurde getötet und ein 1964 geborener Mann verwundet“, heißt es in der Meldung.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung forderte die Bewohner der Frontregion auf, ihr Leben nicht zu riskieren und die Gelegenheit zu nutzen, in einen sichereren Teil des Landes zu evakuieren.

Wir erinnern daran, dass am 10. April russische Truppen die Region Odessa angegriffen haben. Am Ort des Angriffs wurden vier Menschen getötet, darunter ein zehnjähriges Kind. Es wurde über 14 Verletzte berichtet. Heute, am 11. April, starb ein Mann im Krankenhaus, der schwere Wunden erlitten hatte, so dass sich die Zahl der Toten auf fünf erhöhte. Später starb eine weitere Person im Krankenhaus – insgesamt sechs Tote.

Heute, am 12. April, ist der Tag der Trauer in Odessa und der Region Odessa.