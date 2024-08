Die Russen haben Tschassiw Jar angegriffen: fünf Menschen sind getötet worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Angreifer beschossen die Stadt, Granaten trafen ein Privathaus und ein mehrstöckiges Gebäude, sagte der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Vadym Filashkin.

Fünf Zivilisten in der Stadt Tschassiw Jar in der Region Donezk wurden am Morgen des 31. August durch russischen Beschuss getötet. Dies berichtet der Leiter der regionalen Militärverwaltung Vadim Filashkin in Telegram.

„Mindestens 5 Menschen wurden durch den Beschuss von Tschassiw Jar getötet. Die Russen haben die Stadt heute Morgen beschossen, Granaten haben ein Privathaus und einen Wohnblock getroffen“, schrieb der Beamte.

Bei den Toten handele es sich um Männer zwischen 24 und 38 Jahren, sagte er.

„Tschassiw Jar ist eine Stadt, in der seit mehr als 2 Jahren kein normales Leben mehr möglich ist. Machen Sie sich nicht zur russischen Zielscheibe! Evakuieren Sie!“, forderte Filaschkin.

Wie wir bereits berichteten, versuchen die russischen Angreifer seit langem, den Mikrodistrikt Canal in der Stadt Tschassiw Jar in der Region Donezk zu besetzen.