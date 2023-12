Bei den Russen ist an der Kupjansker Front das "Mäusefieber" ausgebrochen - Main Directorate of Intelligence

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Invasoren an der Kupjansker Front sind massiv am „Mäusefieber“ erkrankt. Dies wurde in der Hauptdirektion des Geheimdienstes (Main Directorate of Intelligence) festgestellt.

Es wird festgestellt, dass in den Einheiten der russischen Besatzungsarmee die Unzufriedenheit wegen der unzureichenden Versorgung mit Winterkleidung und der völlig fehlenden medizinischen Versorgung wächst.

Das „Mäusefieber“ ist ein Virus und wird von Nagetieren auf den Menschen übertragen – durch direkten Kontakt mit dem Erreger, durch das Einatmen von Mäusekot oder durch die Aufnahme von Lebensmitteln, die eine Person verzehrt.

Nachrichtendienstlichen Berichten zufolge hat die russische Armeeführung Fieberbeschwerden von Angehörigen der russischen Armee, die am Krieg gegen die Ukraine beteiligt sind, ignoriert und sie als eine weitere Manifestation der Flucht vor der Teilnahme an Kampfhandlungen betrachtet. Darüber hinaus ähnelt das „Mäusefieber“ in der ersten Phase des Krankheitsverlaufs einer gewöhnlichen Grippe.

Symptome der Krankheit – starke Kopfschmerzen, Anstieg der Körpertemperatur auf bis zu 40 Grad, Hautausschlag und Rötungen, verminderter Blutdruck, Blutungen in den Augen, Übelkeit, Erbrechen mehrmals am Tag, Schwierigkeiten beim Wasserlassen.

Wir erinnern daran, dass in der vorübergehend besetzten Krim-Stadt Simferopol zwei Mädchen Dutzende von russischen Militärs vergiftet haben sollen. In Alkohol und Lebensmitteln, die die Mädchen mitbrachten, befanden sich angeblich „riesige Dosen Arsen“, und in einer der Flaschen wurde Strychnin gefunden.