Russen nutzen ukrainische Teenager zum Auskundschaften militärischer Stellungen - SBU

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Die russischen Besatzer setzen minderjährige ukrainische Kinder ein, um militärische Stellungen der Streitkräfte der Ukraine auszukundschaften. Sie kontaktieren die Jugendlichen sowohl über soziale Netzwerke als auch direkt.

Dies teilte der Pressedienst des SBU mit.

So nahmen die Insassen in Charkiw per Telegram-Messenger Kontakt zu einem minderjährigen Jungen auf. Die Raschisten versprachen, Geld für Informationen über die Positionen der ukrainischen Streitkräfte in der Stadt zu zahlen.

In der Region Luhansk handelten zwei russische Soldaten nicht über einen Boten, sondern direkt – sie boten einem 16-jährigen Jugendlichen Geld im Austausch für Informationen über Standorte und Routen der ukrainischen Truppen. Der Junge war verängstigt, aber die Besetzer beruhigten ihn: „Du bist minderjährig, dir wird nichts passieren.

Die Jugendlichen werden zur Rechenschaft gezogen

Dank des Eingreifens der ukrainischen Sicherheitskräfte hatten die Jungs keine Zeit, Informationen an den Feind weiterzugeben. Die Möglichkeit, die Täter strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen, wird in Betracht gezogen.

Die SGE bittet die Eltern, den Schriftverkehr und die Kontakte ihrer Söhne und Töchter aufmerksam zu verfolgen. Der ukrainische Sicherheitsdienst erinnert daran, dass in der Ukraine die Verantwortung für Straftaten mit dem Erreichen des 16. Lebensjahres beginnt, in einigen Fällen sogar schon mit 14 Jahren.

