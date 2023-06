Russen verwandeln Enerhodar in eine Militär- und Logistikbasis - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Trotz zahlreicher Aufforderungen der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) und führender Politiker der Welt setzen die russischen Angreifer die Umwandlung des vorübergehend beschlagnahmten Enerhodar in der Region Saporischschja in eine Militär- und Logistikbasis fort. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in einem Morgenbericht am 1. Juni mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Werk für Nicht-Standard-Ausrüstung und -Rohrleitungen von den Russen zur Reparatur militärischer Ausrüstung genutzt wird, während die Invasoren das Werk für Spezialkonstruktionen und das Hausbauwerk in ein Lager für militärische Ausrüstung, Waffen und Munition umgewandelt haben.