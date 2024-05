Die Russen wollen Charkiw teilweise abriegeln - The Economist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen greifen weiterhin entlang fast der gesamten Frontlinie an. Ihre Hauptanstrengungen konzentrieren sich auf die Gebiete Pokrovskyj und Kupjanskyj.

Die Russen haben geplant, Charkiw teilweise einzukesseln und östlich des Pechenezh-Stausees vorzudringen. Der Economist schreibt darüber am Montag, den 20. Mai, unter Berufung auf „erhaltene militärische Pläne“.

Nach Angaben der Publikation war die Operation von den Invasoren angeblich für den 15. und 16. Mai geplant, wurde aber aus unbekannten Gründen um fast eine Woche verschoben.

Die Russen scheinen „zwei Angriffsrichtungen“ auf beiden Seiten des Stausees ausgemacht zu haben. Insbesondere sollte die Offensive in westlicher Richtung darauf abzielen, die russischen Truppen in der Nähe des Dorfes Borshcheva in Artilleriereichweite von Charkiw zu bringen.

Wie die Publikation ausführt, wurden sie jedoch von der 92. Brigade der ukrainischen Streitkräfte aufgehalten, die die Angreifer 10 Kilometer von ihrem ursprünglichen Ziel zurückdrängte.

Der Economist fügt hinzu, dass der Plan der Besatzer war, in Richtung Wowtschansk zur Stadt Pechenegi durchzubrechen.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, dass die russischen Truppen Charkiw angreifen wollen, obwohl ihnen klar ist, dass dies „sehr schwierig“ sein würde.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass russische Truppen am 17. Mai auch gelenkte Luftbomben auf Charkiw abgeworfen haben – auf den Stadtteil Cholodnogorsk. Nach neuesten Angaben wurden dabei vier Zivilisten getötet und 29 weitere verletzt.