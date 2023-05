Russische Armee versuchte, Bilohiwka zu stürmen - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Feind hat zwei Tage hintereinander versucht, Bilohoriwka in der Region Luhansk zu stürmen und dabei einen Luftangriff auf die Siedlung geflogen, wie der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Luhansk, Artem Lyssohor, mitteilte. Dies teilte Artem Lyssohor, Leiter der regionalen Militärverwaltung von Luhansk, am 23. Mai mit.

„Was Belogorowka betrifft, so nennen die Russen keine Termine oder Fristen, und wenn doch, dann wurden sie lange und mehrfach verletzt – das ukrainische Militär hält die Verteidigung der Siedlung zuverlässig aufrecht. Der Feind hat sowohl vorgestern als auch gestern versucht, Belogorowka zu stürmen, die russischen Bodenangriffe wurden durch Artillerie- und Luftangriffe unterstützt, aber sie waren nicht erfolgreich“, sagte er.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung wies darauf hin, dass es in den letzten zwei Monaten zu einem Trend geworden sei, die veralteten gepanzerten Fahrzeuge des Feindes zu treffen.

„Während es sich früher um Einzelfälle handelte, sind sie im Frühjahr häufiger geworden. Neulich wurden in unserem Frontabschnitt auf einen Schlag vier BMP-1 zerstört, die von der russischen Armee längst ausgemustert worden waren, aber mangels Ausrüstung ebenfalls in den Kampf geworfen wurden“, so Lyssohor.

Er fügte hinzu, dass die Invasoren weiterhin zivile medizinische Einrichtungen für ihre Zwecke nutzen. So ist beispielsweise das Krankenhaus des Zentralbezirks Bilowodsk, das von den Invasoren in ein Militärkrankenhaus umgewandelt wurde, voll mit Verwundeten.

Zuvor hatte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Luhansk erklärt, dass die russische Armee ihr Augenmerk erneut auf Bilowodsk gerichtet habe und ihre Versuche, die ukrainischen Streitkräfte von dort zu vertreiben, nicht aufgebe.

