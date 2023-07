Russische DRGs versuchten, in die Richtungen Sewersk und Sloboschanskij durchzubrechen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Russen haben in den vergangenen 24 Stunden erfolglos versucht, die ukrainische Staatsgrenze in den Richtungen Sewersk und Sloboschanskij zu durchbrechen, erlitten jedoch Verluste und zogen sich zurück. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 4. Juli mit.

„Um den Rückzug der DRG zu decken, setzte der Feind Geschütz- und Raketenartillerie ein“, heißt es in der Erklärung.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass die russischen Truppen im Laufe des Tages in diesen Richtungen mehr als 15 Siedlungen mit Mörsern und Artillerie beschossen haben. Dazu gehören Karpovychi, Mykhalkina Sloboda, Region Tschernihiw; Sereda-Buda, Volkovka, Region Sumy, und Odnorobivka, Udy, Wowtschansk, Ohrymivka, Zemlyanka, Region Charkiw.