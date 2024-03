Russische Drohnen haben unterschiedliche Klangeigenschaften - Humenjuk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Leiterin des gemeinsamen Pressezentrums des Einsatzführungskommandos Süd, Natalija Humenjuk, sagte, dass einige von Russland gestartete Shahed-Drohnen möglicherweise einen verstärkten Sprengkopf haben. Darüber hinaus haben russische Drohnen oft andere Klangeigenschaften. Dies erklärte sie in der Sendung des TV-Marathon.

„Wir wissen noch nicht, ob die Shahed-Drohnen über einen verstärkten Gefechtskopf verfügen, insbesondere was die Drohne betrifft, die am 2. März ein mehrstöckiges Gebäude in Odessa getroffen hat. Aber es gibt Vermutungen von Spezialisten, dass einige von ihnen wahrscheinlich einen verstärkten Kampfteil haben“, sagte Humenjuk.

Shahed-Drohnen sind überwiegend in dunkleren Farben lackiert, um der Farbe des Nachthimmels zu entsprechen, sagte sie.

„Sie haben oft unterschiedliche Klangcharakteristiken: etwas lauter, etwas leiser – verschiedene Modifikationen, offensichtlich auf unterschiedliche Art und Weise. Es gibt Hinweise darauf, dass (die Angreifer – Anm. d. Red.) herausfinden, wie sie effektiver vorgehen können“, so Humenjuk.