Russische Elite versucht, sich von Putin zu distanzieren - Präsidialamt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russische Elite hat begonnen, sich von Präsident Wladimir Putin in der Situation des Krieges gegen die Ukraine zu distanzieren, so Mykhaylo Podoljak, Berater des Leiters des ukrainischen Präsidialamtes.

So kommentierte er am Freitag, den 25. März, die Aussage des stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, Putin sei der alleinige Initiator des Krieges gegen die Ukraine.

„Medwedew hat öffentlich festgehalten, dass die Entscheidung, eine schwere ‚Spezialoperation‘ durchzuführen (Krieg) gegen die Ukraine, der Angriffe auf friedliche Städte beinhaltete, wurde einseitig vom russischen Präsidenten beschlossen. Ein wichtiges Symptom – die herrschende Elite versucht, sich zu distanzieren, da sie sich der rechtlichen Konsequenzen bewusst ist“, schrieb Podoljak

Zuvor hatten die russischen Medien auf die Tatsache aufmerksam gemacht, dass Sergej Schoigu seit dem 11. März nicht mehr in der Öffentlichkeit auftrat. Auch seither wurden keine Vorfälle gemeldet, in die der Chef des russischen Generalstabs, Walerij Gerassimow, verwickelt war.

Später erklärte der Kreml, dass Schojgu sehr stark in die Leitung der so genannten „Sonderoperation“ in der Ukraine eingebunden war. Dies hängt angeblich damit zusammen, dass er lange Zeit nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten ist…