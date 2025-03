Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Russen versuchen, der Ukraine die Verantwortung für die Nichteinhaltung ihrer Waffenstillstandsverpflichtungen in Bezug auf die Energieinfrastruktur zuzuschieben.

Die russische Propaganda verbreitet eine Fälschung über die angebliche Vorbereitung einer Provokation in Mykolajiw durch das ukrainische Militär, um die Vereinbarungen über die Einstellung der Angriffe auf Energieanlagen zu stören und die Russische Föderation dafür verantwortlich zu machen. Dies meldete das Zentrum für die Bekämpfung von Desinformation beim Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat am Donnerstag, den 27. März in Telegram.

„Propagandisten behaupten, als ob in der Stadt spezielle Gruppen zur Vorbereitung der Operation eingerichtet worden seien und eine große Menge an Trümmern von russischen Drohnen des Typs Schahed und Sprengstoff herbeigeschafft würden. Solche Berichte könnten darauf hindeuten, dass Russland eine Provokation und Angriffe auf die Stadt vorbereitet“, heißt es in dem Bericht. Die KPD stellt fest, dass dies ein klassisches Beispiel dafür ist, wie der Feind eine Alibi-Informationstaktik einsetzt, um seine eigenen Aktionen zu rechtfertigen. „Die Ru-Propaganda beschuldigt die Ukraine präventiv für Handlungen, die von Russland selbst begangen werden“, betont das Zentrum.

Auf diese Weise versucht die Russische Föderation, die Verantwortung für die Nichterfüllung der Waffenstillstandsverpflichtungen der Ukraine in Bezug auf die Energieinfrastruktur abzuschieben und die internationalen Partner der Ukraine in die Irre zu führen. Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine die Aktivierung russischer Spezialdienste im Informationsraum unseres Landes unter Beteiligung von Propagandisten, Bloggern und sogenannten „Experten“ registriert hat, die anti-ukrainische Inhalte erstellen und verbreiten. Russland verbreitet Fälschungen über die Schuld von Musk am ‚Scheitern der Kursk-Operation‘ – CPD