Die Russische Föderation hat einen Raketenangriff auf Kostjantyniwka gestartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am 8. Oktober beschossen russische Truppen Kostjantyniwka in der Region Donezk, wobei vier Zivilisten, darunter ein Kind, verwundet wurden. Dies teilte die regionale Staatsanwaltschaft mit.

Nach Angaben der Ermittler hat die russische Armee am Sonntag um 06:25 Uhr die Siedlung beschossen, wahrscheinlich mit einem Marschflugkörper des Raketenabwehrsystems Iskander.

„Die russischen Truppen haben ein Wohngebiet getroffen. Bei der Explosion wurden ein neunjähriges Mädchen und seine 44-jährige Mutter verletzt. Ebenfalls verletzt wurden eine 64-jährige Frau und ihr 41-jähriger Sohn. Bei den Opfern wurden Prellungen, Schrapnellverletzungen und eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. Zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich die Menschen in ihren Privathäusern, nicht weit von der Stelle entfernt, an der die russische Rakete einschlug“, so die Staatsanwaltschaft.

Zehn mehrstöckige Wohngebäude, 19 Privathäuser, ein Auto, ein Kesselhaus, eine Gasleitung und eine Stromleitung wurden beschädigt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges (Teil 1 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine) eingeleitet.

