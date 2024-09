Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, hat den Tod von drei Zivilisten, darunter ein Kind, durch den Beschuss des Dorfes Archangelskoje im Stadtbezirk Shebekinsky bekannt gegeben.

Dies teilte er auf seinem Telegram-Kanal mit.

Gladkov berichtete auch von vier Verwundeten, darunter zwei Kinder. Er fügte hinzu, dass das Dorf vom ukrainischen Militär getroffen worden sei.

Am 2. September teilte der Gouverneur der Region Belgorod der Russischen Föderation, Wjatscheslaw Gladkow, mit, dass in Belgorod ein Kindergarten durch Beschuss zerstört worden sei. In einem Wohngebiet im Süden der Stadt werden die Schüler eine Woche lang aus der Ferne unterrichtet, und die Kindergärten werden nicht arbeiten.