Die Russische Föderation plant die Landung von Truppen in Odessa und der Region Odessa - Danilow

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen planen eine Landung in Odessa und der Region Odessa, aber das ukrainische Militär ist bereit, darauf zu reagieren, sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Olexij Danilow, in ukrainischen Fernsehsendern.

„Am Schwarzen Meer wollten sie diese Situation schon vor 3-4 Tagen schaffen. Aber das Wetter spielte nicht mit, so dass sie gezwungen waren, nach Sewastopol zu fahren. Jetzt kommen sie zurück. Sie haben den großen Wunsch, jetzt auf dem Gebiet von Odessa und der Region Odessa zu landen. Aber sie werden dort erwartet“, sagte Danilow.

Nach Ansicht des Sekretärs des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates werden die Russen in der Region Odessa keinen leichten Stand haben.

„Wir verstehen, was dort passiert, und die Situation ist unter Kontrolle. Es ist jemand da, der sie abholt. So wurden sie in Tschernihiw in der Region Kiew getroffen“, betonte Danilow.