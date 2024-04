Die Russische Föderation hat die Region Mykolajiw angegriffen: eine Frau wurde getötet, ein Teenager wurde verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben die Gemeinde Kutsurub in der Region Mykolajiw unter Beschuss genommen. Infolge des Angriffs wurde eine Person getötet, zwei weitere wurden verletzt. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Witalij Kim am Freitag, den 19. April in Telegram mit.

„Die Russen haben die Gemeinde Kutsurub mit Artillerie beschossen. Infolge des Beschusses wurde eine ältere Frau getötet, ihr Mann wurde verwundet. Auch ein 14-jähriger Junge wurde verwundet, er wird ins Krankenhaus gebracht“, schrieb er.

Wir werden daran erinnern, dass russische Truppen in der Nacht zum 19. April einen massiven Beschuss des ukrainischen Territoriums durchgeführt haben, der in den Regionen Dnipro und Dnipropetrowsk erheblichen Schaden angerichtet hat. Nach vorläufigen Informationen wurden mindestens acht Menschen getötet, mehr als 20 weitere wurden verletzt.

In Dnipro wurde Samstag, der 20. April, zum Trauertag für die bei dem russischen Angriff Getöteten erklärt.