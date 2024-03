Die Russische Föderation hat die Region Sumy mit Mörsern und Artillerie beschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen beschossen in der Nacht und am Morgen zwei Grenzgebiete und Siedlungen in der Region Sumy. Darüber berichtet am 27. März die Militärverwaltung der Region Sumy.

„Es wurden 16 Explosionen registriert. Die Gemeinden Krasnopolska und Znob-Novgorod waren dem Beschuss ausgesetzt“, heißt es in der Meldung.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Krasnopolska Gemeinde Russen von Mörsern getroffen. In der Gemeinde Znob-Novgorod wurde Artilleriebeschuss verübt.

Wir werden daran erinnern, dass in der Region Sumy aus 22 Siedlungen der Grenzbezirke die lokale Bevölkerung abgereist ist.