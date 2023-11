Die Russische Föderation hat ein ziviles Schiff mit einer Rakete beschossen: Es gibt ein Todesopfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am 8. November haben russische Soldaten die Aufbauten eines unter der Flagge Liberias fahrenden zivilen Schiffes mit einer Rakete getroffen, als das Schiff in einen Hafen in der Region Odessa einlief. Dies meldete der Pressedienst der Verteidigungskräfte des Südens der Ukraine im Telegram.

„In Fortsetzung des Terrors gegen die zivile Schifffahrt hat der Feind heimtückisch eine Anti-Radar-Rakete Kh-31P aus einem taktischen Flugzeug im Schwarzen Meer in Richtung eines der Häfen der Region Odessa abgeschossen. Die Rakete traf den Aufbau eines unter liberianischer Flagge fahrenden zivilen Schiffes, als es in den Hafen einlief“, heißt es in dem Bericht.

Infolge des Einschlags wurden drei Besatzungsmitglieder – philippinische Staatsbürger – verletzt. Einer von ihnen befindet sich im Krankenhaus.

Ein Lotse wurde ebenfalls getötet und ein weiterer Hafenarbeiter wurde verletzt.