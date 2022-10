Russische Flotte im Schwarzen Meer durch U-Boot verstärkt - OK South

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russischer Verband im Schwarzen Meer durch U-Boot verstärkt und hält 20 „Kalibrs“ in Bereitschaft. Das meldet das Einsatzführungskommando Süd.

„Im Schwarzen Meer hat sich die feindliche Gruppierung quantitativ auf neun reduziert, qualitativ aber um ein U-Boot verstärkt. So stehen drei Raketenwerfer, davon ein U-Boot-gestützter, bereit, was 20 Kaliber bedeutet“, heißt es in dem Bericht…