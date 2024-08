Russische Generäle werden verdächtigt, eine Ammoniak-Pipeline in Sumy beschossen zu haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Infolge des Beschusses kam es zu einem Leck mit Ammoniakverdampfung. Dadurch wurden die Voraussetzungen für eine Umweltkatastrophe geschaffen.

Zwei russische Generäle und drei Obersten des westlichen Militärdistrikts der Streitkräfte der Russischen Föderation wurden wegen des Beschusses der Ammoniak-Pipeline in der Stadt Sumy verdächtigt. Dies teilte die Regionaldirektion des Sicherheitsdienstes der Ukraine am Mittwoch, den 28. August mit.

Der Untersuchung zufolge wurde im März 2022 während der vorübergehenden Besetzung des Bezirks Sumy auf Anweisung dieser Offiziere von mehreren Raketenwerfern Grad auf die Ammoniakabteilung der Werkstatt von PJSC Sumykhimprom eingeschlagen.

„Infolge des feindlichen Angriffs wurde die Ammoniak-Pipeline beschädigt, was zu einem Leck mit Verdampfung des Ammoniaks führte. Dadurch wurden die Voraussetzungen für den Ausbruch einer Umweltkatastrophe geschaffen“, heißt es in dem Bericht.

Daraufhin beschuldigte die militärische Führung der Russischen Föderation grundlos das ukrainische Militär, angeblich an der Sprengung des Ammoniak- und Chlorspeichers schuld zu sein.

„Während der Ermittlungen wurde festgestellt, dass dieser Anschlag vom Feind geplant und durchgeführt wurde, um die ukrainische Regierung und die Verteidigungskräfte zu diskreditieren und Panik unter der lokalen Bevölkerung zu säen“, so der Sonderdienst weiter.

Alle fünf Russen wurden in Abwesenheit wegen des Artikels über die Verletzung der Gesetze und Gebräuche des Krieges (Teil 1 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine) angeklagt.

Zuvor wurde bereits der russische Generalleutnant Vladimir Spiridonov verdächtigt. Er war an der Besetzung von Cherson und an Versuchen zur Unterdrückung der Widerstandsbewegung in der Region beteiligt.