Russische Invasoren starten Raketenangriffe auf Charkiw

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Invasoren haben am Sonntagabend, den 7. Januar, Raketenangriffe auf Charkiw geflogen. In der Stadt und in der Region wurde Luftalarm ausgerufen. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw, Oleh Synjehubow, auf seinem Telegram-Kanal mit.

„An die Einwohner von Charkiw und der Region. Die Angreifer schlagen zu, gehen Sie in die Schutzräume“, berichtete der Beamte.

Die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine meldete zuvor die Bedrohung der Region Charkiw durch ballistische Waffen.

Der Bürgermeister von Charkiw, Igor Terechow, sagte, die Stadt werde mit Raketen angegriffen.

„Charkiw wird mit Raketen angegriffen. In der Stadt sind bereits mehrere Explosionen zu hören“, schrieb der Beamte.

Wie wir bereits geschrieben haben, hat die russische Armee in der Nacht und am Morgen des 2. Januar Raketen auf die Ukraine abgefeuert. Vor allem Kiew und Charkiw wurden massiv angegriffen, in anderen Regionen waren Explosionen zu hören.

Später wurde bekannt, dass in Charkiw eine Person getötet und 62 Menschen verletzt wurden, darunter sechs Kinder.