Russische Invasoren in der Ukraine leiden unter Wasserknappheit - britischer Geheimdienst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Unter anderem heißt es, dass einige russische Einheiten als Reaktion auf den Wassermangel gezwungen waren, „mit Filteranlagen zu improvisieren“ und Pfützen für den täglichen Wasserbedarf zu nutzen

Einige Einheiten der russischen Armee, die in der Ukraine kämpfen, leiden wahrscheinlich unter Trinkwasserknappheit. Dies ist auf die Schäden zurückzuführen, die durch die russischen Angriffe auf die ukrainische Versorgungsinfrastruktur und die Hitzewelle entstanden sind.

Dies berichtet das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf seine eigenen Geheimdienstinformationen.

Der Nachrichtendienst stellte fest, dass am 23. Juli 2024 ein pro-russischer Militärblogger darauf hinwies, dass die Wasserversorgung vor allem für russische Piloten auf einen Liter pro Tag begrenzt sei.

„Das entspricht einem Viertel des empfohlenen Mindestbedarfs an Wasser für die Arbeit bei hohen Temperaturen. Infolgedessen haben sich die russischen Piloten Berichten zufolge an Einheimische gewandt, um Wasser zu bekommen“, heißt es in dem Bericht.

Der britische Geheimdienst sagte auch, dass einige russische Einheiten als Reaktion auf die Wasserknappheit gezwungen waren, „mit Filtergeräten zu improvisieren“ und Pfützen für den täglichen Wasserbedarf zu nutzen.

„Dies hat wahrscheinlich zu einem Anstieg der durch Wasser übertragenen Krankheiten unter den russischen Soldaten geführt. Dieser Wassermangel, der zu Dehydrierung und erhöhtem Infektionsrisiko führt, wird mit ziemlicher Sicherheit die Moral und die operative Effektivität beeinträchtigen“, so der britische Geheimdienst.