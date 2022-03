Das russische Militär beschoss die Region Luhansk, wobei es in Lyssjansk Tote gab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russische Militär beschoss Sjewjerodonezk, Rubischne, Popasna, Kreminna und Lysytschansk in der Region Luhansk, wobei es in Lysytschansk Tote gab. Dies teilte der Leiter der staatlichen Regionalverwaltung von Luhansk, Sergej Gaidai, mit.

„Gegen 6.30 Uhr eröffnete der Feind das Feuer mit schweren Waffen auf Wohngebiete in einem der Stadtteile von Lyssytschansk. Es gibt erhebliche Schäden an Hochhäusern. Informationen über die Zahl der Toten und Verletzten werden derzeit geklärt. Es gibt eine Menge Schutt. Die Rettungskräfte versuchen, die Überlebenden rechtzeitig zu retten“, heißt es in dem Bericht.

Es wird festgestellt, dass Kremenna von Flugzeugen beschossen wurde, während die Stellungskämpfe in Popasna und Rubizhne noch andauern.

In Rubischne und Sjewjerodonezk fingen zwei Geschäfte infolge des Beschusses Feuer.

Darüber hinaus stürmten die Truppen im regionalen Zentrum alte Stadtviertel. Hochhäuser wurden beschädigt und Garagen brennen massenhaft.

