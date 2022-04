Das russische Militär hat in der Region Luhansk sieben Häuser zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

An Ostern zerstörten russische Truppen sieben Häuser in der Region Luhansk und beschossen zum dritten Mal eine Ölraffinerie in Lyssytschansk. Dies erklärte der Leiter der Militärverwaltung der Region Luhansk, Sergej Gaidai, am Montag, den 25. April.

„An einem orthodoxen Feiertag kommt eine Muschel in einer Wohnung an – von einem orthodoxen Mann. Dies ist ein Zeichen für die „russische Welt“ – töten und zerstören ohne nachzudenken, nur auf Befehl. Am Sonntag geriet die gesamte Region unter schweren russischen Beschuss. Drei mehrstöckige Gebäude und vier Privathäuser wurden niedergebrannt“, schrieb Gaidai.

Durch das feindliche Feuer wurden mehrere Fahrzeuge in Verkehrsunfälle verwickelt oder gerieten in Brand, so dass die Menschen nicht nur aus den Trümmern gerettet werden mussten, sondern auch unter den beschädigten Fahrzeugen hervorgeholt werden mussten.

„Dies ist das dritte Mal, dass die russische Armee eine Ölraffinerie in Lyssjansk angreift. Die Informationen über die möglichen Folgen werden derzeit geprüft“, sagte Gaidai.

Lyssytschansk, Sjewjerodonezk, Rubischne und Gorskoje wurden am 24. April von der russischen Armee am stärksten getroffen. In Lyssytschansk wurden zwei mehrstöckige Gebäude und zwei Privathäuser beschädigt. In Severodonetsk wurden ein mehrstöckiges Gebäude und Nebengebäude beschädigt. In Rubizhne und Gorske wurden Häuser beschädigt.

Am Vortag wurde berichtet, dass bei Beschuss in der Region Luhansk sechs Zivilisten getötet wurden.

Der Feind versucht, Popasna zu stürmen – Generalstab.