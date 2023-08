Russische Strafverfolgungsbehörden führen Durchsuchungen bei Krimtataren auf der Krim durch - Tschubarow

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Durchsuchungen finden in den Häusern von Ruslan Asanow, Seidamet Mustafajew, Ramzi Nemetulajew, Abdulmejit Seytumerow, Amethan Umerow und Eldar Jakubow statt. Der Vorsitzende der Mejlis des krimtatarischen Volkes Refat Tschubarow sagte, dass die russischen Sicherheitskräfte Durchsuchungen bei Krimtataren auf der vorübergehend besetzten Krim durchführen.

„Seit 4 Uhr morgens am 24. August 2023 brechen russische Strafverfolgungsbehörden in Bachtschissaraj und dem Bezirk Bachtschissaraj in die Häuser von Krimtataren ein und führen Durchsuchungen durch“, sagte er.

Laut Tschubarow finden die Durchsuchungen in den Häusern von Ruslan Asanow, Seidamet Mustafajew, Ramzi Nemetulaew, Abdulmejit Seytumerow, Amethan Umerow und Eldar Jakubow statt.

„Das ist die Rache der Invasoren an den Krimtataren für das dritte Gipfeltreffen der Krim-Plattform, das gestern in Kiew stattfand, und ihre eigene Angst vor der unvermeidlichen Befreiung der Krim“, sagte der Vorsitzende der Mejlis.

Dass in der Krim die Russen in eine unbekannte Richtung Krimtataren nahm.

Wir werden daran erinnern, dass die Russen auf der Krim den krimtatarischen Aktivisten Eldar Menistov entführt, gefoltert und unter Verwaltungsarrest gestellt haben.