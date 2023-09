Russische Truppen beschossen Nikopol und Marganets

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben am Vorabend Nikopol angegriffen und nachts Marhanets in der Region Dnipropetrowsk beschossen. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Serhij Lyssak am 12. September.

Er stellte fest, dass der Feind schwere Artillerie eingesetzt hat.

„Ein Geschäft, sieben Privathäuser und Nebengebäude wurden beschädigt. Drei Gaspipelines und ebenso viele Stromleitungen wurden getroffen“, betonte der Leiter der Region.

Außerdem hat der Feind am Morgen die Gemeinde Velikomikhailivska im Bezirk Sinelnikovsky getroffen und eine Stromleitung beschädigt.

Lyssak stellte fest, dass die Angriffe ohne Tote und Verletzte verliefen.