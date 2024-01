Russische Truppen haben den Bezirk Beryslaw beschossen und das Gebiet des Klosters getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russische Armee hat einen weiteren Angriff auf das Territorium der Region Cherson gestartet. Darüber berichtete heute, am 22. Januar, der Pressedienst der Militärverwaltung der Region Cherson.

„Die Invasoren haben die Region Cherson erneut aus der Luft angegriffen. Auf eines der Dörfer des Bezirks Beryslaw fielen zwei gelenkte Luftbomben. Sie trafen ein Wohnhaus und das Gelände des Klosters. Es gab keine Verletzten“, heißt es in der Meldung.

Erinnern Sie sich, die russischen Truppen haben am Montag, den 22. Januar, am Morgen Kramatorsk in der Region Donezk angegriffen. Am Ort des Einschlags wurde ein 49-jähriger Mann getötet, seine 31-jährige Tochter wurde verwundet. Die Art der Waffe, die der Feind für den Angriff auf die Stadt verwendet hat, wird derzeit ermittelt.