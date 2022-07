Russische Truppen könnten versuchen, die Region Charkiw einzunehmen - ISW

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Experten des US-Instituts für Kriegsforschung (ISW) glauben, dass Russlands Vereinfachung des Verfahrens zum Erwerb der Staatsbürgerschaft für Ukrainer auf seine Absicht hindeuten könnte, weitere ukrainische Gebiete zu annektieren.

„Der Kreml schafft weiterhin die Voraussetzungen für die Annexion ukrainischer Gebiete außerhalb des Donbass. Der russische Präsident Wladimir Putin hat ein Dekret unterzeichnet, das es allen Ukrainern erleichtert, die russische Staatsbürgerschaft zu erwerben. Das Gesetz erleichterte zuvor die Ausstellung von Pässen in der ‚Volksrepublik Donezk‘ und der ‚Volksrepublik Luhansk‘ sowie in den Regionen Cherson und Saporischschja und könnte auf den Wunsch des Kremls hindeuten, weitere besetzte Gebiete wie die Region Charkiw zu annektieren“, heißt es in der ISW-Studie.