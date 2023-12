Russische Truppen schlagen in Konotop zu, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Morgengrauen haben russische Truppen Konotop in der Region Sumy getroffen, es gibt Verletzte. Darüber berichtete heute, am 29. Dezember, der Pressedienst der Militärverwaltung der Region Sumy.

„Heute am frühen Morgen haben russische Terroristen ein weiteres Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung begangen. Der Feind schlug, versuchsweise, einen Raketenangriff auf Konotop. Infolge des Beschusses wurden drei Menschen verletzt, ein Wohnhaus und eine Autowerkstatt beschädigt. Es gab einen Autobrand. Alle notwendigen Dienste sind vor Ort im Einsatz“, heißt es in der Meldung.

Wir werden daran erinnern, dass in Odessa am späten Abend am Donnerstag, den 28. Dezember, während des Luftalarms Explosionen ertönten. Es wird berichtet, dass eine der Drohnen ein mehrstöckiges Gebäude getroffen hat, woraufhin dort ein Feuer ausbrach.