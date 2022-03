Russische Truppen sind in Kirillowka, Region Saporischschja, eingerückt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen sind in den Ort Kirillowka in der Region Saporischschja eingedrungen. Die örtlichen Behörden weigerten sich, mit den Besetzern zusammenzuarbeiten. Dies berichtete das Dorfoberhaupt Ivan Maleyev.

„Heute haben wir auch Gäste empfangen, Vertreter der Russischen Föderation und des Militärs. Sie stellten sich als die Militärkommandantur in Melitopol vor und boten ihre Zusammenarbeit an, was wir ablehnten. Ich weiß also nicht, wie lange sie uns arbeiten lassen werden, aber wie auch immer, ich bitte alle, Ruhe zu bewahren und nicht nervös zu werden. Wir haben gelebt, wie wir gelebt haben, und gearbeitet, wie wir gearbeitet haben“, sagte er.