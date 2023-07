Die russischen Angreifer haben alle Brücken in Mariupol vermint - Rathaus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Invasoren haben alle Brücken in der vorübergehend besetzten Stadt Mariupol vermint und in der Nähe jeder Brücke Verteidigungsanlagen errichtet. Dies berichtete der Berater des Bürgermeisters Petro Andrjuschtschenko am 24. Juli im Telegram.

„Jetzt ist die Durchfahrt auf den Brücken eingeschränkt, und das Gebiet der Verteidigungsanlagen ist von einem Zaun umgeben. Trotz des ganzen Blabla der Propaganda bereiten sich die Russen wirklich und mit aller Macht auf die unvermeidliche Schlacht um Mariupol vor“, – schrieb er.

Die ukrainischen Streitkräfte führen weiterhin eine offensive Operation in mehreren Gebieten in Richtung Melitopol und Berdjansk durch und haben bereits mehr als 192 Quadratkilometer Territorium befreit.