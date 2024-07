Russischer Angriff auf Mirnohrad: Die Leichen von zwei Menschen wurden unter den Trümmern hervorgeholt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Infolge des russischen Angriffs auf Mirnohrad am 14. Juli wurden Ehepartner – eine 67-jährige Frau und ein 69-jähriger Mann – getötet.

Rettungskräfte haben die Leichen von zwei Menschen unter den Trümmern eines Wohnhauses in Mirnohrad, Region Donezk, geborgen, das am 14. Juli von den Russen getroffen wurde. Darüber berichtete der amtierende Leiter der Militärverwaltung der Stadt Mirnograd, Juri Tretiak, schreibt Suspilne Donbass am Dienstag, 16. Juli.

„Um 03:30 Uhr wurden unter den Trümmern die Leichen der toten Frau und des toten Mannes geborgen. Die Rettungsarbeiten, um die Toten zu finden, sind abgeschlossen“, sagte der Beamte.

Wir möchten daran erinnern, dass russische Truppen am 14. Juli Mirnograd in der Region Donezk angegriffen haben. Die Angreifer trafen ein Verwaltungsgebäude und ein Wohnhaus. Zunächst wurde von einem Toten und sechs Verwundeten berichtet.