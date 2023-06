Russischer Beamter wegen des Verdachts der Truppenüberführung in die Ukraine angezeigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein hochrangiger russischer Beamter, der für die Überführung russischer Truppen in die Ukraine gesorgt hat, wurde in Abwesenheit wegen des Verdachts auf „Planung, Vorbereitung, Entfesselung und Führung eines Angriffskrieges“ angezeigt. Dies teilte der Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine mit.

Berichten zufolge wurden Beweise gegen den Leiter der russischen Föderalen Agentur für See- und Flussschifffahrt (Rosmorrechflot), Sacharj Dshiojew, gesammelt.

„Seit Beginn der umfassenden Invasion hat der Beamte das Verteidigungsministerium des Angreiferlandes bei der Verlegung von Truppen in das Gebiet der Ukraine unterstützt. Auf seinen Befehl hin waren im August 2022 Fähren der russischen Gesellschaft Oboronlogistika Ltd. an der Organisation des Seeverkehrs von der Region Krasnodar nach dem vorübergehend besetzten Mariupol beteiligt“. Nach der Bombardierung der Krim-Brücke ordnete Dshiojew die Einrichtung einer Fährverbindung von russischem Gebiet zur ukrainischen Halbinsel an. Auf diese Weise transportierten die Entführer Personal, militärische Ausrüstung und Munition der russischen Besatzungsgruppen an die Südfront“, heißt es in dem Bericht.

Es wurde auch berichtet, dass die Russen die Fährenrouten nutzten, um geplündertes ukrainisches Getreide in das Aggressorland zu exportieren.

Da sich der Verdächtige auf dem Territorium Russlands befindet, werden umfassende Maßnahmen zur Verfolgung von Verbrechen gegen die Ukraine ergriffen. Dem Verdächtigen drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis.