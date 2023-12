Ein russischer Fallschirmjäger hat seinen eigenen Tod gefilmt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein russischer Fallschirmjäger hat seinen eigenen Tod im Krieg in der Ukraine gefilmt. Das entsprechende Video wurde von dem Journalisten Yuri Butussow am Mittwoch, den 6. Dezember, veröffentlicht.

Der Tod holte den Angreifer in dem Moment ein, als er ein Video mit Anweisungen zum Überleben im Krieg aufnahm.

„Das Geheimnis des Überlebens des Fallschirmjägers auf ukrainischem Boden blieb ungelöst. Obwohl das unausgesprochene Rezept eigentlich ganz einfach war – bleiben Sie an Ihrem Platz in Rjasan und alles wird nicht so tödlich sein“, schrieb Butussow.

Achtung! Das Video enthält Obszönitäten!

Zuvor wurde in Russland ein riesiger Friedhof von Fallschirmjägern gezeigt. Dort sind Hunderte von Soldaten der Streitkräfte der Russischen Föderation 331st Fallschirmjäger und Fallschirmjäger Kostroma Regiment der 98. Laut dem Autor des Videos liegen dort die Invasoren, die 2022 „Hostomel einnahmen, Moshchun einnahmen“.