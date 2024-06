Russisches Militär tötet einen Rentner in der Region Cherson

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russische Armee tötete einen weiteren Bewohner der Region Cherson. Darüber berichtete am Abend des Samstags, 29. Juni, der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson, Alexander Prokudin

Es wird berichtet, dass die Russen heute Morgen von einer Drohne aus einen 67-jährigen Einwohner von Odradokamenka angegriffen haben. Die Wunde erwies sich als tödlich.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung berichtete außerdem, dass der Feind am Abend das Dorf Kazatskoye im Bezirk Kachowka mit Artillerie beschossen hat. Als Folge des Beschusses wurde eine 76-jährige Frau verletzt. Sie hat ein Minenexplosions-Trauma, eine Splitterwunde am Hals und eine Lungenverletzung.

Gegen 19:00 Uhr griffen russische FPV-Drohnen ein Wohnhaus in Mykhailivka, Bezirk Beryslawskyj, an, aber in diesem Fall wurden keine Menschen verletzt.