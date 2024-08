Russland bereitet eine Kampagne gegen die Ukraine in Europa vor - Hauptdirektion des Geheimdienstes

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Ziel der russischen Aktionen ist es, Menschen, die die Ukraine wegen des Krieges verlassen haben, davon zu überzeugen, nicht zurückzukehren, sagte Vadym Skibytskyj.

Das Aggressorland Russland bereitet neue Propagandaoperationen in europäischen Ländern gegen Flüchtlinge aus der Ukraine vor. Dies sagte ein Vertreter der Hauptdirektion für Nachrichtendienste (Main Directorate of Intelligence) des Verteidigungsministeriums Vadym Skibizkij während einer Diskussion im Rahmen des Projekts Neues Land, berichtete der Nachrichtendienst am Mittwoch, den 21. August.

Er wies darauf hin, dass der Zweck solcher Operationen darin besteht, Menschen, die die Ukraine wegen des Krieges verlassen haben, davon zu überzeugen, nicht zurückzukehren.

Skibizkij zufolge „führt Russland bereits einschlägige Aktivitäten durch, zum Beispiel auf dem Territorium Italiens, wo es seine Komplizen – so genannte Journalisten aus den ukrainisch besetzten Gebieten – einsetzt, um den völkermörderischen Krieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen.“

„Dabei handelt es sich um die Präsentation verschiedener ‚fiktionaler und dokumentarischer‘ Bücher, die angeblich über die Verbrechen der Ukraine auf dem Gebiet der Regionen Donezk und Luhansk berichten“, präzisierte der Vertreter der Hauptnachrichtendirektion.

Skibizkij betonte, dass die Russen sehr aktiv bei der Arbeit mit ukrainischen Bürgern sind, die wegen des von Russland entfesselten Krieges in europäische Länder ausgereist sind.

„Das ist eine sehr mächtige Arbeit, die die Russen begonnen haben: Dazu gehört die Schaffung verschiedener Gesellschaften, die Erziehung von Kindern, die Kirche – etwas, das dazu dient, dass die Ukrainer ihre Identität verlieren und erst recht, dass sie nie zu uns zurückkommen“, fügte Skibizkij hinzu.