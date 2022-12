Russland bereitet eine weitere Provokation im Kernkraftwerk Saporischschja vor - Energoatom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen bereiten eine weitere Provokation im beschlagnahmten Kernkraftwerk Saporischschja vor. Sie haben Grad mehrere Raketenwerfer auf das Gelände der Einrichtung gebracht. Dies berichtet Energoatom.

„Die Eindringlinge platzierten diese Waffen in der Nähe des Kraftwerksblocks Nr. 6, in der Nähe des Trockenlagers für abgebrannte Brennelemente, wo zuvor heimlich einige „Schutzkonstruktionen“ errichtet worden waren, und verletzten damit alle Bedingungen für die Gewährleistung der nuklearen und Strahlungssicherheit“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Invasoren den Beschuss des gegenüberliegenden Dnjepr-Ufers, insbesondere der Städte Nikopol und Marganets, direkt vom Gelände des KKW vorbereiten könnten, wobei sie die „Tarnung“ der Kraftwerksblöcke und des Lagers für abgebrannte Brennelemente nutzen.

„Die ganze Welt weiß um die eklatanten Verstöße gegen alle Normen und Anforderungen an die nukleare Sicherheit und Strahlensicherheit des Kernkraftwerks, die die Invasoren für militärische Zwecke nutzen. Seit Beginn der Aggression haben sie dort Personal, Militärausrüstung, Waffen und Sprengstoff untergebracht und das Gelände der Anlage sowie die Zufahrtsstraßen dorthin ausgetauscht“, so Energoatom.

Energoatom appellierte an die IAEO und die internationale Atomgemeinschaft und forderte erneut eine Sicherheitszone in und um die Anlage sowie deren vollständige Entmilitarisierung und Räumung.