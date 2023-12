Russland beschießt Tschernobajewka, es gibt ein Opfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben Tschernobajewka in der Region Cherson unter schweren Beschuss genommen. Infolge des Beschusses wurde eine Frau getötet. Darüber am Sonntag, 24. Dezember, sagte der Leiter des OV Cherson Alexander Prokudin in Telegram.

Ihm zufolge wurde die Leiche der 37-jährigen Verstorbenen sofort gefunden.

„Sie wurde in einem zerstörten Gebäude gefunden“, berichtete Prokudin.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung stellten die Sanitäter, die am Tatort eintrafen, lediglich den Tod fest.