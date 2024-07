Russland hat die Einrichtungen von Ukrsalisnyzja in der Region Charkiw angegriffen, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Drei Eisenbahner wurden mit Schrapnellwunden und Prellungen ins Krankenhaus eingeliefert, zwei weitere wurden vor Ort behandelt.

Russische Angreifer haben Eisenbahnanlagen und rollendes Material in der Region Charkiw angegriffen. Nach vorläufigen Informationen wurden fünf Eisenbahner verwundet, berichtete Ukrsalisnyzja am Samstag, den 13. Juli.

Demnach befinden sich unter den Verletzten ein Maschinist, ein Bahnhofsleiter, ein Stationsbeamter, ein Oberbahner und ein Zugführer.

„Drei Bahnmitarbeiter wurden mit Schrapnellwunden und Prellungen ins Krankenhaus eingeliefert, zwei weitere wurden vor Ort behandelt. Die durch den feindlichen Beschuss in Mitleidenschaft gezogenen Wagen wurden umgehend lokalisiert“, heißt es in der Meldung.

In Ukrsalisnyzja fügte man hinzu, dass der Feind weiterhin täglich die Eisenbahninfrastruktur angreift. Vor allem Einrichtungen in der Nähe der Frontlinie in den Regionen Charkiw, Donezk und Saporischschja sowie im Süden des Landes sind betroffen.