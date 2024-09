Russland hat die Eisenbahn in der Nacht massiv beschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der vergangenen Nacht hat Russland die ukrainische Eisenbahn in den Regionen Sumy und Dnipro unter Beschuss genommen. In der Region Donezk wurde ein Eisenbahner wegen des Beschusses ins Krankenhaus gebracht

In der vergangenen Nacht hat die Russische Föderation (RF) die ukrainische Eisenbahn in den Regionen Sumy und Dnipro massiv beschossen.

Dies meldete die Ukrsalisnyzja JSC.

Es wird darauf hingewiesen, dass Russland Infrastruktur und rollendes Material in den Regionen Sumy und Dnipro angegriffen hat. Es wurde niemand verletzt.

Gestern Abend, am 2. September, hat Russland das Haus eines Lokomotivführers der Ukrsalisnyzja in Pokrovsk, Region Donezk, mit Artillerie beschossen. Der Eisenbahner und seine Frau wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

„Von dieser Stadt (Pokrowsk – Anm. d. Red.) aus organisieren die Eisenbahner derzeit die Evakuierung der Zivilbevölkerung und sind gezwungen, unter ständigen feindlichen Angriffen zu arbeiten“, sagte Ukrsalisnyzja.

Sie fügten auch hinzu, dass keine Passagierflüge gestrichen wurden.