Russland hat erneut Raketen auf die Ukraine abgefeuert: Was ist bekannt?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland hat die Ukraine am Sonntag, den 31. März, erneut mit Raketen angegriffen. In Kiew und in mehreren Regionen wurde Alarm ausgelöst.

Die Luftwaffe meldete, dass die Angreifer Raketenstarts durchgeführt haben. Es gab eine ballistische Bedrohung von der vorübergehend besetzten Krim aus. Es wurde eine Raketenbewegung nach Krywyj Rih und Dnipro registriert.

Zur gleichen Zeit sagte der Bürgermeister von Charkiw Igor Terechow, dass die Stadt laut sei. Er forderte die Menschen auf, sich sofort in einen Schutzraum zu begeben und dort zu bleiben, bis die Lichter ausgehen.

Heute früh sagte der Leiter der Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Kyrylo Budanow, dass Russland den ukrainischen Energiesektor schon lange nicht mehr angegriffen habe. Dies ermöglichte es ihm, mehrere Raketen anzuhäufen.

Wir erinnern daran, dass die Russen in den letzten Wochen mehrere groß angelegte Angriffe auf das Energiesystem der Ukraine verübt haben. Der letzte fand in der Nacht des 31. März statt. Die Luftverteidigungseinheiten schossen die meisten feindlichen Ziele ab.