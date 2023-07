Russland greift eine Reihe von Regionen mit Drohnen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den Regionen Dnipropetrowsk und Saporischschja wurde ein Luftalarm ausgerufen. Die ukrainischen Verteidigungskräfte warnen vor der Gefahr des Einsatzes von Angriffsdrohnen durch den Feind. Darüber berichteten am Sonntag, den 16. Juli, die Streitkräfte der Ukraine in Telegram.

„Dnipropetrowsk, Saporischschja Regionen – die Bedrohung durch den Einsatz von Angriffsdrohnen durch den Feind,“ – in der Nachricht angegeben.

Zuvor hatte der Überwachungskanal des Militärs „Why Alert | Radar“ Drohnen, vorläufig Shahed, in den Regionen Dnipropetrowsk und Saporischschja registriert.

Um 0.12 Uhr meldete der Kanal die erste abgeschossene Drohne. Um 0.15 Uhr waren in Saporischschja Explosionen zu hören – die Luftabwehr arbeitet.

In der Region Dnipropetrowsk „fliegen Drohnen in Richtung des Bezirks Sinelnikovsky“.