Russland könnte Starlink-Kommunikation in der Ukraine "killen" - Musk

Russland könnte das einzige Starlink-Kommunikationssystem, das an der ukrainischen Front funktioniert, „killen“. Das sagte SpaceX-Gründer Elon Musk am Samstag, 15. Oktober, auf seinem Twitter-Account.

„Der große Unterschied zwischen der Kommunikation der Welt und der Kommunikation an der Frontlinie. Starlink ist das einzige noch funktionierende Kommunikationssystem an der Front – alle anderen sind tot. Russland versucht aktiv, Starlink zu „töten“. SpaceX hat enorme Ressourcen in die Verteidigung gesteckt, um es zu schützen. Trotzdem könnte Starlink sterben“, erklärte er.

Ihm zufolge kostet die Satellitenkommunikation von Starlink in der Ukraine das Unternehmen 20 Millionen Dollar pro Monat.

„Neben den Terminals müssen wir Satelliten und Bodenstationen bauen, starten, warten und auffüllen sowie Telekommunikationsbetreiber für den Internetzugang über Gateways bezahlen. Wir mussten uns auch gegen Cyber-Attacken und Störsender verteidigen, die immer raffinierter werden“, fügte der amerikanische Geschäftsmann hinzu…