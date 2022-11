Russland konzentriert mehr als 10 Schiffe und einen Raketenträger im Schwarzen Meer - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Sprecher der regionalen Militärverwaltung in Odessa, Serhij Bratschuk, sagte am 29. November, dass bis zu 12 russische Kriegsschiffe und Boote, einschließlich eines Raketenträgers mit acht Kalibr-Raketen an Bord, im Schwarzen Meer registriert worden seien.

„Die Gruppierung der russischen Schwarzmeerflotte von 12 Schiffen hält im Schwarzen Meer an. Darunter befindet sich ein Raketenträger, der acht Kalibr-Raketen enthält. Ebenso wie drei große Landungsschiffe“, sagte er.

Bratschuk forderte die Bürger auf, den Luftschutzalarm nicht zu ignorieren…