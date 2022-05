Russland plant, die Gaslieferungen nach Europa zu unterbrechen - wann wird das geschehen?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Finnland und Russland bereiten sich darauf vor, die Erdgaslieferungen an ein europäisches Land zu unterbrechen. Vorläufigen Informationen zufolge könnte dies am 21. Mai geschehen, einen Tag nach Ablauf der von den Russen gesetzten Frist für die Bezahlung des Treibstoffs in Rubel.

Dies berichtet die Zeitung Helsingin Sanomat.

„Gasprom erklärte, dass die Zustimmung zu den neuen Zahlungsforderungen eine Voraussetzung für die Fortsetzung der ununterbrochenen Gaslieferungen sei. Die finnischen Behörden haben eine gegenteilige Haltung eingenommen“, so der Bericht die finnischen Behörden hingegen haben eine gegenteilige Haltung eingenommen“, heißt es in dem Bericht.

Die finnische Regierung und die Unternehmen gehen außerdem davon aus, dass Russland seine Gaslieferungen an andere EU-Länder, die nicht bereit sind, die Forderungen des Kremls zu erfüllen, ebenfalls einstellen könnte.

Die Analysten der Zeitung wiesen darauf hin, dass Gas in der finnischen Energiebilanz eine wesentlich geringere Rolle spielt als in Mittel- und Südeuropa. So entfielen im vergangenen Jahr nur etwa 5 % des Gesamtenergieverbrauchs auf den blauen Brennstoff.

„Gasprom steht am Rande des Bankrotts

Die Aktien von Russlands wichtigstem Unternehmen, Gasprom, schwanken ständig an den Weltbörsen, mal fallen sie unter 200 Rubel, mal steigen sie auf 250 Rubel.

Nach Ansicht des Finanzanalysten Alexei Luponosov ist der Aktienmarkt in allen GUS-Ländern unterentwickelt und spiegelt nicht die tatsächliche Situation wider.

„Auf die eine oder andere Weise haben diese Blue Chips nie den tatsächlichen Wert der Anlage widergespiegelt. Bis heute hat Gasprom Aktien, deren Kapitalisierung gesunken ist, aber die Kapitalisierung des Unternehmens selbst wird nicht sinken“, meint der Experte.

Gasprom kümmert sich nicht um die Schwankungen an der Börse, die nicht der Realität entsprechen.

„Es gibt einen gefallenen Preis für diese Aktien, er kann sogar ‚Schrott‘ sein, aber niemand verkauft diese Aktien, weil die Dividenden, die Gasprom bringen wird, zehnmal höher sein werden“, sagt Luponosov.

Seiner Meinung nach kann Gasprom nur bankrott gehen, wenn Russland in diesem Krieg eine endgültige Niederlage erleidet.

