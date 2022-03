Russland protestiert bei der Ukraine wegen der Kriegsgefangenen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland hat bei der Ukraine gegen die Behandlung von russischen Kriegsgefangenen protestiert. Der Leiter der russischen Delegation bei den Verhandlungen in Istanbul, Wladimir Medinskij, sagte am Dienstag, 29. März.

„Wir haben gegen die Videoaufnahmen protestiert, die die Misshandlung von gefangenen russischen Soldaten zeigen. Dieser Protest wurde von der ukrainischen Seite akzeptiert, die versprochen hat, die härtesten Maßnahmen zu ergreifen, wenn die Verantwortlichen für diese Kriegsverbrechen zuerst gefasst werden. Wenn unsere Leute erwischt werden, dann wissen Sie, was sie meinen. Wir sind gehört worden“, sagte er.

Medinsky erklärte, dass die Verhandlungen fortgesetzt werden und kündigte eine Erklärung über die Ergebnisse in einigen Stunden an.

Auch die ukrainische Delegation äußerte sich zu den Verhandlungen.

Ein Berater des Leiters des Präsidialamtes, Mykhaylo Podoljak, erklärte, dass Konsultationen zu verschiedenen Themen, darunter auch zu Kriegsgefangenen, im Gange seien.

„Die Schlüsselfrage ist der Vertrag über internationale Sicherheitsgarantien für die Ukraine, mit dem wir den Krieg beenden können. Das zweite, nicht weniger wichtige Thema ist ein Waffenstillstand, um alle humanitären Probleme zu lösen“, sagte er.

Podoljak fügte hinzu, dass das große Problem jetzt die Eskalation des Krieges sei.

„Und gesondert möchte ich betonen, dass es heute ein weiteres Problem gibt: was immer größer wird, ist die Eskalation des Krieges, des Hasses, der Verletzung von Sitten und Regeln des Krieges nicht nur auf den Feldern. Von beiden Seiten wird die Vernichtung beider Völker gefordert, was zu Konflikten führt. Es gibt Videos mit Verstößen gegen die Genfer Konventionen in Bezug auf Kriegsgefangene“, sagte der ukrainische Vertreter. Er sagte auch, dass die Angelegenheit nun rechtlich geklärt werden wird, damit sich solche Fälle nicht wiederholen.

„Das Kommando der ukrainischen Streitkräfte hat seinen Standpunkt bezüglich der Einhaltung der internationalen Gesetze über die Behandlung von Kriegsgefangenen sehr deutlich zum Ausdruck gebracht… Alle eingehenden Informationen werden vom Kommando der ukrainischen Streitkräfte überprüft. Sollten Fälle festgestellt werden, werden gegen die Soldaten, die gegen die Regeln für den Umgang mit Kriegsgefangenen verstoßen haben, rechtliche Schritte eingeleitet“, sagte Brigadegeneral Olexander Kyrylenko seinerseits.

Zuvor hatten die Vereinten Nationen Russland und die Ukraine aufgefordert, eine Untersuchung einzuleiten, nachdem im Internet Videos aufgetaucht waren, in denen Kriegsgefangene schikaniert wurden.