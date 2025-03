Russland hat die Region Saporischschja angegriffen: Was ist bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die örtlichen Behörden berichten von vier Angriffen mit Luftbomben, die zu Bränden und Schäden an Privathäusern führten.

Am Abend des Samstag, 22. März, haben russische Streitkräfte mindestens vier Angriffe in der Region Saporischschja geflogen. In einigen Dörfern gab es Probleme mit der Stromversorgung, sagte der Leiter der staatlichen Verwaltung der Region Saporischschja Ivan Fedorow.

Er wies auch darauf hin, dass der russische Angriff ein Feuer verursacht hat.

„Der Angriff hat ein Feuer verursacht. Auch Druckwelle und Schrapnell beschädigten mehrere Privathäuser“, sagte Fedorow und fügte hinzu, dass es nach vorläufigen Angaben keine Verletzten gab.

Auch heute wurde berichtet, dass in der Region Cherson Russen Sprengstoff auf einen Traktor geworfen haben, wobei ein 55-jähriger Mann verletzt wurde.