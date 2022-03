Russland verlegt einige Truppen nach Belarus - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russland setzt die Verlegung seiner Truppen in das belarussische Hoheitsgebiet zu Rotations-, Verstärkungs- und Nachschubzwecken fort. Dies wurde in einer täglichen Zusammenfassung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine auf Facebook am 27. März erklärt.

„Die Bewegung russischer Einheiten in das Gebiet der Republik Belarus geht weiter. Diese Maßnahmen dienen der Rotation von Einheiten, die erhebliche Verluste erlitten haben, der Verstärkung bestehender Verbände, der Auffüllung der Lebensmittel-, Treibstoff- und Munitionsvorräte sowie der Organisation der Evakuierung von verwundeten und kranken Soldaten“, heißt es in der Erklärung.

Einige Einheiten der belarussischen Streitkräfte befinden sich weiterhin auf dem Übungsgelände, so der Generalstab.

Das ukrainische Militär teilte außerdem mit, dass die Besatzung in Polesie unter dem Schutz von Artillerie- und Luftangriffsfeuer die erreichten Stellungen weiter festigt und sich darauf vorbereitet, die Einheiten zu verlegen.

In Richtung Sewersk setzt der Feind seine Blockade von Slawutitsch fort und gibt seine Versuche, die Kontrolle über Tschernihiw zu übernehmen, nicht auf. In den Bezirken Lukyanovka und Rudnitsky erlitt der Feind Verluste und zog sich zurück.

In Richtung Slobozhansky versucht die Russische Föderation, sich bei Sumy neu zu formieren. In der Nähe von Charkiw konzentriert sie ihre Bemühungen, die aktuellen Verluste auszugleichen. In der Nähe von Slawjansk verbessert der Feind die technische Ausrüstung der besetzten Stellungen. Inzwischen haben die ukrainischen Verteidigungskräfte die Kontrolle über die Siedlungen Trostyanets und Husarovka wiederhergestellt.

In Richtung Donezk versuchen die Besatzungseinheiten, Popasna, Rubischne, Sjewjerodonezk und Mariupol einzunehmen. Es gab keinen Erfolg. Der Versuch, Krasnogorovka zu stürmen, schlug fehl. Sie erlitten Verluste und zogen sich zurück.

Im Operationsgebiet Tawritscheskij kämpfen die Besatzer mit den Kräften der russischen Garde weiterhin gegen Widerstandsnester in dem vorübergehend besetzten Gebiet.

„Im Großen und Ganzen setzt der Feind seine bewaffnete Aggression gegen die Ukraine fort, während die ukrainischen Soldaten den russischen Angreifern weiterhin wirksamen Widerstand leisten: Sie wehren feindliche Angriffe ab und befreien nach und nach vorübergehend besetztes feindliches Gebiet in bestimmten Richtungen“, heißt es in dem Bericht.

Zuvor hatte der Generalstab mitgeteilt, dass die russische Armee mehrere Einheiten in das Gebiet von Tschernobyl und dann nach Weißrussland zurückzieht, um die Kampfkraft wiederherzustellen und Kiew aus südwestlicher Richtung zu blockieren.