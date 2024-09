Russland wird ernsthafte Veränderungen im Machtblock erleben - Budanow

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Russland stehen Veränderungen in den Machtstrukturen bevor, so der oberste Geheimdienstler der Ukraine.

In Russland dürfte es in den kommenden Monaten zu Veränderungen in den Machtstrukturen kommen. Dies sagte der Leiter der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Kyrylo Budanow, in einer Sendung von Radio Charta.

Ihm zufolge muss man nicht mehr lange warten, man wird bald sehen, wie sie sich vollziehen werden.

„Was die russische Seite betrifft, so kann ich Ihnen sagen, dass es in den nächsten In den nächsten zwei Monaten sind schwerwiegende Ersetzungen im Machtblock geplant“, sagte der Chef der Hauptnachrichtendirektion.

Darüber hinaus glaubt Budanow, dass ein Wendepunkt im Krieg noch nicht eingetreten ist.

„Gott sei Dank ist der Bruch mit dem Feind noch nicht eingetreten. Es gibt noch keinen Bruch, aber er ist überall um uns herum. Sie verstehen das richtig. Es kann nicht unser ganzes Leben so weitergehen, die Ressourcen sind nicht unendlich: weder unsere noch ihre“, fügte der Führer hinzu. Generaldirektion des Geheimdienstes.