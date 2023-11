Im Süden des Landes wurde ein Luftalarm ausgerufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der südlichen Ukraine wurde ein Luftalarm ausgerufen. In den Regionen Mykolayiv, Cherson, Saporischschja, Kirowohrad und Dnipropetrowsk wird der Alarm ausgelöst, dass man sich sofort in Sicherheit bringen muss. Dies geht aus der Karte der Luftwarnungen der Ukraine hervor.

Das Militär warnt vor der Gefahr des Einsatzes von Luftwaffen der taktischen Luftfahrt durch den Feind.

„Der Alarm verbreitet sich wegen der Bedrohung durch den Abschuss von Raketen des Typs KAB / KAR“, berichtet der Telegram-Kanal Warum Alarm / Radar.

Im Gegenzug berichten Augenzeugen von Explosionsgeräuschen in Cherson.

„In Cherson hörte Explosionen“, berichten Korrespondenten Suspilnogo.

Odessa TG-Kanäle veröffentlichen ein Video aus der Wohnung des Odessan nach den Explosionen im Stadtzentrum.

Wir werden daran erinnern, dass am Abend in Odessa Explosionen zu hören waren. In den TG-Kanälen wird über die Arbeit der Luftabwehr berichtet.

Heute Nachmittag wurde Odessa von einem Raketenangriff getroffen, es gibt Verletzte.